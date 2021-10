Presentación del Programa de Acompañantes Comunitarias en Avellaneda

La secretaria de la SEDRONAR encabezó el lanzamiento del Programa de Acompañantes Comunitarias, en la localidad de Avellaneda, que tiene por objetivo fortalecer la red de espacios de atención y tratamiento, a través de la formación y acompañamiento a los referentes que reciben y alojan a personas en situación de consumo a lo largo y ancho del país.

“Alguien que tiene una adicción, es alguien a quien le pasan un montón de cosas, y entonces no alcanza con poner un lugar de atención y un equipo profesional, porque no es que abrimos un lugar y al otro día se llena de gente. Es por eso que no hay nada mejor que alguien que está en el barrio te pueda acompañar al lugar, alguien en quien uno tenga confianza y pueda acercarse. Después ese pibe que es atendido, puede traer a otro, y así sucesivamente”, explicó Torres durante el lanzamiento de este programa, acompañada de la jefa de Gabinete del Municipio, Magdalena Sierra.

En esa línea, la secretaria de la SEDRONAR enfatizó que “Cuando decimos que los problemas son colectivos, tiene que ver con el armado de un entramado enorme, por eso la tarea de la acompañante comunitaria, es una intermediación necesaria para que alguien vuelva a confiar en los demás”. Y agregó “ustedes, que están en este municipio, tienen la posibilidad de contar con un montón cosas, porque este equipo, con Magdalena a la cabeza, viene hace mucho sosteniendo un tipo de política, que es alojadora, que descubre algo nuevo y lo hace, y siempre suma”.

En tanto Sierra expresó que “es fundamental que sientan que tienen espalda, porque es muy difícil abordar situaciones en el territorio sin tener demasiadas herramientas, y sin saber que hay una espalda que te contiene. Y agregó: “Nosotras desde el Municipio y desde la SEDRONAR sí queremos llegar a todos y a cada una de las situaciones porque sabemos que las decisiones empiezan por uno, pero cuando uno tiene una red de contención, se hace mucho más fácil”.

En articulación con las organizaciones sociales y los gobiernos locales, la SEDRONAR lleva adelante esta iniciativa, que permitirá fortalecer la red de espacios de atención y tratamiento a través de formar y acompañar a los referentes que reciben y alojan a cientos de personas en situación de consumo a lo largo y ancho del país.

La capacitación del programa está planificada en cuatro encuentros cuyos ejes y lineamientos son: Concepción de consumo problemático de sustancias; Primera escucha; Acompañamiento; Enfoque de género; y Redes territoriales. Se prevé la participación de más de 1000 personas, que integran la red en los territorios para salir al encuentro de las personas, acompañar y funcionar como enlace con los espacios de atención y cuidado.

Este lanzamiento se llevó adelante en el auditorio del Parque Municipal La Estación, en Avellaneda, organizado por el municipio de ese distrito bonaerense, y contó con la participación de la subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad municipal, Natalia Arlandi, mientras que por SEDRONAR estuvieron las directoras nacionales de Atención y Acompañamiento Comunitario, Laura Moyano, y de Prevención y Cuidado en Materia de Drogas, Rosario Castelli; y la coordinadora de Supervisión de Instituciones, Cecilia Carbone.