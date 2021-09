Trabajadores/as del Garrahan piensan «encadenarse» porque «descontaron salario por paros legítimos y poniendo el cuerpo en la pandemia

Piden soluciones al gobierno de Alberto Fernández y llaman a conferencia de prensa jueves 2/9 a las 13:30 hs.

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) alertó que «muchas trabajadoras y trabajadores hoy piensan encadenarse o renunciar en repudio al descuento salarial» que las autoridades les están realizando «en represalia por las medidas de fuerza» que están tomando «dentro del marco legal de este tipo de protestas y con atención a pacientes internados y emergencias por guardia, como hemos hecho siempre», argumentaron, y para explicar los detalles, realizarán una conferencia de prensa este jueves 2 de septiembre a las 13:30 horas en el hall de la calle Combate de los Pozos 1881, donde realizarán también una protesta «cumpliendo con los protocolos covid».



El reclamo está dirigido al Consejo de Administración del hospital, y al gobierno de Alberto Fernández, más particularmente a su ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y a su ministra de Salud, Carla Vizzotti, ya que «el hospital depende 80 por ciento del Gobierno Nacional y fue este quien ha elegido a los consejeros y consejeras que aplican estas sanciones económicas», que entienden «ilegales y fuera de contexto en medio de una pandemia y con salarios que no cubren la canasta básica».

«Muchos piensan en renunciar, otros en encadenarse ante tanta injusticia, porque los descuentos cercenan el derecho a huelga y podrían haber actuado de otra manera. Se lo decimos particularmente al Dr. Guillermo González Prieto, al Dr. Oscar Trotta, al Dr. Aldo Haimovich, a la Dra Analía Stasi, al Dr. Oscar Pérez, quienes quedarán en la historia de este hospital, y para las y los trabajadores del equipo de salud del Garrahan, totalmente defraudados», lamentó al respecto la secretaria general de la APyT, la Lic. Norma Lezana, quien remarcó que «descontaron salario por paros legítimos y poniendo el cuerpo en la pandemia».



El gremio, mediante un comunicado, expresó hoy: «Alerta trabajadores, Asociación de Profesionales y Técnicos denuncia que no está garantizado el derecho a protestar en el Hospital Garrahan. Es el segundo mes que el Consejo de Administración del Hospital Garrahan, de manera unánime y en forma autoritaria e insensible, decide aplicar descuentos brutales sobre los salarios de los que no llegan a fin de mes con su sueldo, de las y los que trabajaron toda la pandemia y que no dan más y ejercieron su derecho a protestar. ¡Consejeros privilegiados descuentan a trabajadores!».

«El Consejo de Administración, más particularmente Guillermo González Prieto, y el Ministerio de Salud, con Mauricio Monsalvo de representante, reconocieron el atraso salarial que afecta a las y los trabajadores del equipo de salud del Garrahan, pero lejos de resolver el problema lo empeoran», lamentaron desde la APyT, y finalizaron al precisar que exigen «que se eleve el piso salarial y se devuelva lo que retuvieron a los trabajadores por ejercer su derecho a protestar».