Un árbol que sigue dando frutos a sus vecinos y vecinas

por Juan Cruz Medina

Según una investigación del Foro de Periodismo Argntino (FOPEA), el 47,9% de las localidades del país se encuentra en una situación de “Desierto informativo”. Esto significa que prácticamente en la mitad de los partidos del país (258 exactamente) “casi no hay condiciones para el ejercicio del periodismo profesional, o este está restringido o no ha conseguido desarrollarse de un modo estable”.

El informe agrega que un 25% (141 localidades) está en una situación de “Semidesierto informativo”, es decir que son zonas “donde hay condiciones escasas para el ejercicio del periodismo profesional; existen medios y periodistas, pero la producción de noticias locales presenta dificultades serias”.

Un 17,1% (96 localidades) vive en un “Semibosque informativo”, donde “hay condiciones para el ejercicio del periodismo profesional, pero este enfrenta limitaciones y riesgos que podrían ser graves. Si bien es posible que los habitantes reciban noticias sobre su entorno, existen déficits capaces de afectar la diversidad y profundidad de la cobertura, en especial de la información sensible para la calidad de la vida pública local”.

Es el caso de Avellaneda, donde, siguiendo con la metáfora de FOPEA, los árboles del periodismo tuvieron que enfrentar históricamente climas adversos. Por supuesto los huracanes de las crisis económicas, o los terremotos de las dictaduras que buscan paralizar la democracia y la libertad de expresión.

Pero además, los medios locales se enfrentaron a “proyectos extractivistas”, como cuando en los años 90 un gran diario argentino comenzó a editar suplementos zonales, ocasionando un gran perjuicio para las pequeñas empresas periodísticas locales.

¿Cómo? Concretamente así: en esa época, a este redactor le tocó intentar conseguir avisos en comercios y empresas locales (sí, en un medio local no hay Departamento de comercialización: todos hacen de todo) y recibir como respuesta: “ya publiqué en el suplemento” del gran diario, o “¿por qué debería publicar en La Calle si puedo hacerlo en” el gran diario?

Al mismo tiempo solicitar entrevistar a algún funcionario del gobierno local, y recibir constantemente respuestas como “está ocupado” o directamente la ignorancia total al pedido, y días después ver una nota a página entera en el suplemento zonal del gran diario con el funcionario que estaba muy ocupado.

Vale la pena recordarlo una vez más: un medio local tiene una función social totalmente diferente a un medio nacional. El medio local es un actor comunitario, que interviene en las problemáticas que padecen los vecinos y vecinas; que funciona como nexo entre ellos y las autoridades y que, cuando las autoridades no escuchan, está ahí para amplificar la voz de las personas que reclaman.

El medio nacional llega a una localidad para cubrir las noticias rimbombantes, como asesinatos, escándalos o accidentes. Luego se va y nunca más hasta que aparezca otro caso rimbombante. O aparece editando suplementos zonales porque es un nicho de mercado, pero si deja de dar ganancias retira el producto del mercado, y chau. Ya lo ven, hace años que el suplemento zonal del gran diario nacional dejó de editarse, por sólo tener un fin comercial.

Son sólo algunos ejemplos del constante asedio que enfrentan los medios locales. Podríamos mencionar, además, el manejo discrecional de la publicidad oficial y la paralización de la Ley de Medios. O los cambios tecnológicos y culturales en el consumo de información por parte de la sociedad, a los cuales es muy difícil adaptarse sin financiamiento.

Quizás el lector se pregunte por qué seguimos existiendo después de 75 años. Es simple: porque hace cuatro generaciones que vivimos en Avellaneda. Porque es nuestra ciudad; porque la amamos, porque tenemos un compromiso con nuestros vecinos y vecinas, que a la vez muchos de ellos son nuestros familiares.

El estado de situación del periodismo local que muestra el informe de FOPEA es “una foto” de la actualidad, pero hay que ver “la película” entera para saber cómo se llegó a que casi la mitad de las localidades del país carezcan o tengan dificultades serias para ejercer el periodismo local.

Por supuesto, desde las cámaras empresariales como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), apuntarán siempre a la responsabilidad de los distintos gobiernos (que la tienen). Pero hay que mencionar que la lógica empresarial que conlleva concentración y monopolización de los medios de comunicación también atenta contra la libertad de expresión y la diversidad de voces.

Desde la crisis de 2001 a la actualidad, miles de radios comunitarias, diarios locales, prestadoras de servicio de TV por cable zonales y canales de TV locales han desaparecido. Es el desierto informativo que vemos hoy.

La Calle cumple 75 años de vida. Es un orgullo que este árbol siga firme, dando sombra y frutos a sus vecinos y vecinas. Pero es también una oportunidad para llamar la atención sobre la situación de los medios locales.

Siguiendo con la metáfora de FOPEA, si el “calentamiento global” de las crisis económicas persisten y se sigue permitiendo la “tala de bosques” informativos para extender la “frontera de siembra” de commodities mediáticos, lamentablemente la situación será cada vez peor.

A la comunidad avellanedense que regó durante 75 años este árbol, ¡Muchas gracias!