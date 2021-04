Una oportunidad única: la vacuna argentina

El problema de la vacuna, la respuesta que los científicos han dado a la pandemia, tendría una solución al alcance de la mano si el gobierno le otorgara a la ciencia un lugar estratégico. Actualmente en el país están en marcha al menos cuatro proyectos de vacunas, todos en fase pre clínica.

por Gonzalo Sanz Cerbino

Investigador de CONICET

Si se destinara al desarrollo de esos proyectos los recursos necesarios, podríamos tener una vacuna local en un plazo relativamente breve. El gobierno podría haber aprovechado capacidades con las que el país cuenta, como instalaciones, conocimiento y, sobre todo, recursos humanos muy calificados para ello. Ejemplos como los de Cuba, con cinco proyectos en marcha (uno ya en fase 3) o Brasil, con 15 proyectos, muestran que la vacuna no es posible solo en los países centrales.

Se estima que vacunas como la de Pfizer y AstraZeneca tuvieron una inversión superior a 2.000 millones de dólares. Aunque la Argentina dispone de recursos para hacer inversiones de tal magnitud, un desarrollo local no necesariamente debería costar tanto. Recientemente, el rector de la Universidad de San Martín, una de las instituciones que participa de uno de los proyectos locales, declaró que solo necesitan 12 millones de dólares para culminar la fase clínica de la vacuna que están produciendo. Y que, si aparece el financiamiento, podrían tenerla lista en un año. No se trata de cifras imposibles en un país con las riquezas de la Argentina. Pero al comparar estas cifras con la inversión del gobierno argentino a los desarrollos locales, no parecen serias las intenciones de obtener una vacuna. En las últimas semanas el gobierno anunció que destinará 400 millones de pesos (algo más de 4 millones de dólares) para continuar con el desarrollo de vacunas en fase preclínica y para dos convocatorias más (estrategias de inmunización y secuelas de la enfermedad).

La inversión que se necesita para tener en un plazo breve una vacuna local es realmente escasa comparada, por ejemplo, con los 8.000 millones de dólares adicionales que este año ingresarán por exportaciones agropecuarias. O con los 307 mil millones de pesos (algo más de 3.100 millones de dólares) que se planea recaudar con el impuesto a las “grandes fortunas”. O con los 4.400 millones de dólares que el gobierno recibirá del FMI para luchar contra la pandemia. ¿A qué se destinarán esos recursos? A subsidiar empresas, a “planchar” el dólar (reeditando la “fuga de capitales” que le criticaban a Macri) o a pagar vencimiento de deuda.

Las ventajas de una vacuna argentina serían enormes. Podríamos ahorrar mucho dinero en la compra y el traslado de vacunas desde el exterior (solo en la Sputnik V se gastaron más de 3 millones de dólares en transporte). Permitiría tener una vacuna desarrollada en base a las cepas que circulan en el país y adaptarla a ellas en caso de ser necesario. También podríamos contar con vacunas suficientes para toda la población en caso que, como toda la evidencia indica, hubiera que volver a vacunar todos los años. Por último, y no menos importante: colocaría a la Argentina como proveedor mundial de vacunas, en lo que puede ser la base para el relanzamiento de una economía quebrada. Pero el problema es político: un gobierno que prefiere (como todos los anteriores) destinar los recursos con que contamos a sostener capitalistas ineficientes en lugar de ponerlos en el cuidado de la salud de la población. Un gobierno sin la menor previsión, incapaz de pensar más allá de la coyuntura, que no puede siquiera aprovechar una oportunidad única para relanzar la economía porque privilegia los negocios de los empresarios amigos, como Sigman.