Toda la vida tiene música...

Los abajo firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación por el proyecto de Ley presentado a sesiones extraordinarias llamado: Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos que apunta a dejar sin efecto cientos de derechos construidos y consensos alcanzados por nuestra sociedad en décadas de trabajo.

Nuestro país, que es un ejemplo de producción Cultural pasaría a dejar que sea "sólo" la lógica de Mercado la que determine que Cultura se produce en la Argentina. El resultado de esa Lógica sería una producción cultural que tiene más que ver con la competencia, que con la transmisión de sentimientos y valores.

En cuanto a la Música, el proyecto propone modificar totalmente al INAMU (Instituto Nacional de la Música) y eliminar una experiencia que hizo del mismo un ejemplo de transparencia, Federalismo y optimización de los escasos recursos con que cuenta.

Un Instituto, valorado por las referencias culturales de todo el mundo, que federalizó institucionalmente su conducción (la aprobación de la gestión la otorga la Asamblea Federal: los 23 gobiernos provinciales y de CABA) como así también federalizó la elección de beneficiarios (los Consejos Regionales integrados por más de 80 asociaciones de Músicas y Músicos de todo el país elijen los proyectos a fomentar) Estas dos características hicieron que el INAMU NO tuviera ninguna denuncia desde su origen , como así también es un ejemplo de operatividad y eficiencia.

Los 24 representantes gubernamentales de las 23 provincias y CABA y los 80 representantes de las Asociaciones de Músicas y Músicos cumplieron extraordinariamente su función totalmente Ad Honorem!

El INAMU es un Ente-público No-Estatal, y lo señalado puede ser posible por esa figura técnico-legal. El nuevo proyecto, no solo lo desfinancia, sino que afecta su figura dejando subordinado todo lo descripto anteriormente a la decisión arbitraria de un funcionario de turno de la Secretaría de Cultura de Nación. (¿Quieren estatizar el INAMU?)

Defenderemos el derecho a la producción cultural en nuestro Parlamento (Cámara de Diputados y Senadores) donde la Ley 26.801 que crea el INAMU fue votada por Unanimidad.



"Los derechos no se recitan, se conquistan y se defienden"



MESA DE LA INDUSTRIA Y DE LA ACTIVIDAD MUSICAL

FA-MI (FEDERACIÓN ARGENTINA DE MÚSICXS INDEPENDIENTES) - UMI (UNIÓN DE MÚSICXS INDEPENDIENTES) / SATE (SINDICATO ARGENTINO DE TÉCNICOS ESCENICOS) - RMS (RED MULTISONORA) - AATIA (ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TÉCNICOS E INGENIEROS DE AUDIO)

ASOCIACIONES DE LA ACTIVIDAD MÚSICAL QUE ADHIEREN:

FAM (FEDERACIÓN ARGENTINA DE MÚSICOS) - CLUMVI (CÁMARA DE CLUBES DE MÚSICA EN VIVO) - SINDICATO ÚNICO DE CANTANTES - ASOCIACIÓN CORAL DE LA PAMPA - OFADAC - ADICORA - CULTURA DE PIE- SANTA FE- MOVIMIENTO CANTO DE TODOS - TUM (TRABAJADORXS UNIDXS DE LA MÚSICA)- ROSARIO - ALIANZA FARO(MEDIOS DIGITALES DE MÚSICA DE IBEROAMÉRICA)

ORGANIZACIONES QUE INTEGRAN LA FA-MI

OMA - ORGANIZACIÓN DE MÚSICXS AUTOCONVOCADOS- SAN JUAN - TAMI - TRABAJADORES Y AMIGXS DE LA MÚSICA INDEPENDIENTE (JUNÍN, BS.AS.)- MUEBA - MÚSICXS EN BARILOCHE (BARILOCHE, RÍO NEGRO)- MPM - MÚSICXS POPULARES MISIONEROS (MISIONES)- UNIMUV - UNIÓN DE MÚSICXS DE VILLA MARÍA (CÓRDOBA.)- TIMPANO - ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA MUSICAL PATAGONIA NORTE (VIEDMA, RÍO NEGRO)- UMA - UNIÓN DE MÚSICXS DE AVELLANEDA (AVELLANEDA, BS.AS.)- AMIS - ASOCIACIÓN DE MÚSICXS INDEPENDIENTES DE SAN RAFAEL (MENDOZA.)- ACMM - ASOCIACIÓN CIVIL MÚSICA DE MUJERES (SANTIAGO DEL ESTERO)- AMUISE - ASOCIACIÓN DE MÚSICXS INDEPENDIENTES DE SANTIAGO DEL ESTERO- UNMAR - UNIÓN DE MÚSICXS DE MAR DEL PLATA - QUBIL - MÚSICXS INDEPENDIENTES DE ROSARIO (STA FE)- PMIT - PERSONAS MÚSICAS INDEPENDIENTES DE TUCUMÁN - UMI - UNIÓN DE MÚSICOS INDEPENDIENTES - MIO - MÚSICOS INDEPENDIENTES ORGANIZADOS (MAR DEL PLATA, BS.AS.) - MAIPEC - MÚSICXS ALVEARENSES INDEPENDIENTES PENSANDO COLECTIVAMENTE (GRAL. ALVEAR, MENDOZA)- MUSAI - MÚSICXS SALADILLENSES INDEPENDIENTES (SALADILLO, BS.AS.)- CUCHÁ! - MÚSICXS PLATENSES PRODUCIENDO (LA PLATA, BS.AS.)- MIAS - MÚSICXS INDEPENDIENTES AUTOGESTIONADOS DE SALTA - MURO - MÚSICXS UNIDOS RODRIGUENSES GRAL. RODRÍGUEZ, BS. AS.)- AMI PLAZOLETA - ASOCIACIÓN DE MÚSICOS INDEPENDIENTES (TRENQUE LAUQUEN, BS. AS.)- AAP - ASOCIACIÓN ARGENTINA DE PERCUSIÓN(AVELLANEDA, BS.AS.)- UEMI - UNIÓN ENTRERRIANA DE MÚSICXS( ENTRE RÍOS)- MIPA - MÚSICXS INDEPENDIENTES PAMPEANOS (LA PAMPA)- AMUB - ASOCIACIÓN DE MÚSICXS DE BRAGADO (BRAGADO, BS. AS.)- MITO - MÚSICXS INDEPENDIENTES DE TANDIL ORGANIZADXS (Bs.As)- ACMMI - ASOCIACIÓN CIVIL DE MÚSICOS Y MÚSICAS INDEPENDIENTES (LA RIOJA)- UMPC -UNIÓN DE MÚSICOS DEL PARTIDO DE LA COSTA (Bs.As)- ASOCIACIÓN DE MÚSICOS INDEPENDIENTES DE 9 DE JULIO ( BUENOS AIRES)- SUMA - SANTAFECINOS UNIDOS POR LA MÚSICA (SANTA FE)- AMICHA ASOCIACIÓN DE MÚSICOS INDEPENDIENTES DE CHACO- MICO - MÚSICOS INDEPENDIENTES DE CORRIENTES - MUSAC - MÚSICOS UNIDOS DE SANTA CRUZ- SONAR - MÚSICOS INDEPENDIENTES DE CÓRDOBA

ORGANIZACIONES DE FAM

SINDICATO DE MÚSICOS DE ROSARIO - SINDICATO DE MÚSICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA - ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE MÚSICOS DE LA PLATA - SINDICATO DE MÚSICOS DE RAFAELA - SOCIEDAD DE MÚSICOS DE SANTA FÉ

COLECTIVOS Y OTRAS ORGANIZACIONES

MUJERTROVA- TANGO TRANSFEMINISTA HOY - FUNDACIÓN MERCEDES SOSA - INDIE HOY - ALIANZA FARO-iberoamérica - NIMBA ESCUELA DE PERCUSIÓN AFRICANA - BROTECITOS RADIO - LA COTORRAL RADIO - HERMANAGER

FERIAS Y MERCADOS INTERNACIONALES

MMVV (Catalunya) - Festival Boreal (Islas Canarias) - Oslo World (Noruega) - FIM (Guadalajara) - CRANEA música (Paraguay) - FIMS (Brasil) - Monkey Week (España) - BIME (Bilbao-Bogotá)

