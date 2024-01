Multisectorial de Trabajo y Producción de Avellaneda. Rechazo al DNU y la Ley Ómnibus

Por: Por Leonardo Martín/Radio Gráfica

Con un salón colmado, participaron del Plenario dirigentes sindicales de CGT y ambas CTA, de organizaciones de la economía popular, referentes del sector pyme, cooperativo, comerciantes de diversos rubros y economistas que realizaron un diagnóstico muy crudo del presente. Caída abrupta del consumo y peor perspectiva para la economía, pérdida de poder adquisitivo del salario, un horizonte inmediato con un alza del desempleo y para peor con un despliegue del aparato represivo.

En ese contexto hubo un llamado a construir una unidad amplia, una nueva mayoría social, y a movilizarse el próximo 24 de enero. A ello sumaron que habrá en Avellaneda un plenario de multisectoriales el próximo 16 de enero y una movilización que concentrará en las Avenidas Mitre y Las Flores y de allí se trasladará hasta la Plaza Alsina.

Entre algunos de los muchos participantes del encuentro estuvieron Roberto Baradel (CTA de los Trabajadores), Oscar de Isasi (CTA Autónoma), Héctor Villagra (CGT Lanús y Avellaneda), Norma Morales (Barrios de Pie), Nilda Brovida (Unión Industrial de Avellaneda), Gustavo Ávalos (Frente Productivo Avellaneda). El plenario tuvo la coordinación del histórico dirigente bancario Eduardo Berrozpe y de Carlos Lombardo, secretario de Producción, Comercio y Ambiente de Avellaneda.

EL RECHAZO AL DNU Y A LA LEY ÓMNIBUS

La postura fue unánime, es necesario rechazar al DNU 70/2023 por el cual deroga y modifica 360 leyes y a la ley Ómnibus. Ambas buscan establecer una nueva estructura económica para la Argentina, además de un loteo de negocios para grupos concentrados locales e internacionales.

El economista -integrante del CEPA- Juan Pablo Costa estableció tres ejes en la política del gobierno comenzando por la devaluación anunciada y hecha efectiva por el ministro de Economía, Luis Caputo.

El segundo eje el DNU al que calificó como el decreto de necesidad y urgencia “más grande y ambicioso” de la historia argentina, desregulando múltiples aspectos de la vida económica nacional; avanzando con el desguace del Estado con las privatizaciones y la extranjerización con un caso testigo en las modificaciones a la ley de Tierras.

En tercer lugar un ataque frontal a los derechos laborales y a las organizaciones sindicales.

Por otro lado, una ley Ómnibus que “introduce una cantidad de reformas que generan un quiebre profundo en la estructura económica del país”. “Avanza con privatizaciones, liquida el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, reduce el pago de Bienes Personales, elimina la fórmula jubilatoria y desregula la economía, también afectando al sector productivo”, así como tantos otros.

El dirigente de SUTEBA , Roberto Baradel fue el encargado del cierre del Plenario. El dirigente de los docentes bonaerenses expresó: “Respetamos la voluntad popular -respecto al triunfo de Milei-, pero ellos también la tienen que respetar. No pueden pasar por arriba del Congreso, no pueden plantear la suma del poder público, además tienen que respetar la voluntad de la provincia que más aporta al producto bruto interno y que más habitantes tiene que es la provincia de Buenos Aires. Que no votó por el ajuste, la quita de derechos y la represión. Y por supuesto tiene que respetar a los trabajadores y trabajadoras”.

“Es importante la unidad, no solo para resistir a las políticas neoliberales y neocoloniales. El DNU busca parcelar la República Argentina para grupos económicos. Quieren el modelo del centenario, con un grupo con mucha riqueza concentrada, con un 20% de clase media y un 70% de pobreza. Ese es el país esplendoroso al que nos quieren llevar”, amplió.

“Tenemos que luchar por una patria con justicia social. Tenemos que derrotar al DNU y a la ley Ómnibus. Si pasan eso vamos a estar mucho más complicados. No hay que esperar que entreguen todo el país. Tenemos que ser miles en las plazas diciéndole, ´este pueblo no se rinde´, pelear por la soberanía, por la Argentina, por la democracia y por los derechos de todos y todas“, concluyó Baradel.

A su turno, el secretario Gremial de ATE Nacional, Oscar de Isasi puso como prioridad “organizarnos para frenar al DNU, a la ley Ómnibus y a las diferentes iniciativas del gobierno en coordinación con el macrismo. Es necesario construir unidad”.

“Somos Respetuosos de la voluntad popular, pero los límites y contradicciones en la democracia se resuelven con más democracia y protagonismo popular. A la democracia formal hay que adherirle la justicia social que es una más justa distribución de la riqueza”.

“La inmensa mayoría de nuestro pueblo votó por vivir mejor, por desearle una mejor vida al conjunto. Muchos que votaron a Milei lo votaron a Alberto Fernández en 2019 para mejorar la vida a la que nos había llevado Mauricio Macri. La unidad debe ser la más amplia, pero también ir a buscar a esos votantes de Milei que hoy se están dando contra la realidad de las medidas. Hay que resistir al DNU y a la ley Ómnibus y también construir una nueva mayoría que no sea solo para ganar una elección, que sea capaz de ganar una elección y de enfrentar los obstáculos que pone el poder económico”.

“La única necesidad y urgencia es la de los grupos económicos y la casta política. Necesitamos la unidad y una resistencia inteligente defendiendo el trabajo como ordenador de nuestra vida, la unidad con el pequeño comerciante, productor y empresario, trabajadores en el sentido amplio en torno a evitar que nos hagan daño. El 24 tenemos quedar el golpe para frenar el triunfo relativo de Milei”, cerró de Isasi.

A su turno, Héctor Villagra, dirigente de la UOCRA Avellaneda y titular de la CGT Lanús – Avellaneda expresó: “Milei se lleva puesto todo, entre ello la Constitución. Quiere convertir a la República en un reinado”.

Asimismo alertó por la falta de interlocutores con el Gobierno en un contexto de una masiva baja de la obra pública: “Desde la UOCRA no encontramos con quien discutir la continuidad de las obras”.

“Lo peor aún no pasó, no hay destino si no nos unimos. Es con lucha y resistencia en las calles. Ninguno puede pensar que no le va a tocar. Frente a esto hay un solo camino, plantarse e ir para adelante”, agregó el referente de los trabajadores de la construcción.

Por su lado, Norma Morales dirigente de la UTEP y de Barrios de Pie alertó: “No tenemos con quien hablar para darle continuidad al desarrollo de la economía popular. Empezamos a urbanizar 5600 barrios populares, pero las obras se han frenado. Le planteamos al gobierno tener una mesa diálogo a la que no responden”.

“La otra preocupación es que no tenemos con qué seguir llenando la olla para seguir alimentando a nuestra comunidad. Hay una remarcación salvaje de los productos de la canasta básica y el congelamiento del salario de los que somos titulares del Potenciar Trabajo. A eso sumarle un avasallamiento a nuestro sector con el protocolo antipiquete con el que nos quieren meter miedo”.

“Estos espacios -respecto a la multisectorial- son importantes para representar diferentes intereses en unidad”, completó.

Eduardo Berrozpe, que ofició de coordinador del plenario enfatizó: “No se trata solo de resistir al DNU y a la ley Ómnibus. Es también elaborar las políticas para salir adelante, un política de alianzas para generar un bloque de poder que nos permita dar vuelta la página“.

PLENARIO DE MULTISECTORIALES Y MOVILIZACIÓN EN AVELLANEDA PARA EL 20 DE ENERO

Allí fue anunciado que el próximo 16 de enero se realizará un plenario con la participación de diversas multisectoriales, el mismo se desarrollará en Avellaneda.

Asimismo, habrá una movilización de diferentes actores de la ciudad el próximo 20 de enero partiendo desde la intersección de Avenida Mitre y Las Flores hasta la Plaza Alsina.

