Provincia | 25 ene 2024 Joven con Síndrome de Down es guardavida en playas de Tres Arroyos 08:01 |Andrés Cristaldo, o como se lo conoce popularmente, “Andy”, es un joven con síndrome de Down, de 22 años de edad, quien hace meses completó en Azul el Curso de Guardavidas, para en esta temporada de verano estar en el lugar al que siempre quiso llegar, el puesto de Guardavidas. Desde pequeño soñaba con ser guardavidas, y este año finalmente lo consiguió, siendo el segundo con síndrome de Down en la provincia de Buenos Aires

Foto: Carolina Mulder/La Voz del Pueblo/Info/GEI