Cómo funcionará Cuota Simple, el plan que sustituirá a Ahora 12 desde febrero

El Ministerio de Economía formalizó el lanzamiento del nuevo programa de fomento al consumo Cuota Simple, que reemplazará al Ahora 12 y se pondrá en marcha el próximo 1 de febrero.



La resolución 7/2024, publicada en el Boletín Oficial, dispuso el lanzamiento del nuevo programa a través de una modificación a la Resolución Conjunta 671/2014 y 267/2014 de los ex ministerios de Economía y de Industria que, en ese entonces, habían lanzado el Ahora 12.



La continuidad del programa de estímulo al consumo –con un nuevo nombre- responde a la “grave situación económica y social recibida por el actual gobierno”, lo que hace necesaria “la implementación de políticas concretas destinadas a fortalecer la economía”, señalan los considerandos.



Se trata de la primera vez, desde su lanzamiento en 2014 por el gobierno de Cristina Kirchner, que se cambia el nombre del programa, mantenido por las administraciones de Mauricio Macri y Alberto Fernández.



Aún se desconoce si el esquema financiará hasta el 100% del precio final, pues si bien se señala en los considerados que continuará dicha modalidad, el articulado eliminó dicha especificación.



La forma y el tipo de financiamiento; y aspectos clave como la tasa de interés –subsidiada-, serán determinados en una próxima resolución reglamentaria de la Secretaría de Comercio, la cual, además, decidirá el plazo de vigencia.



No obstante, según señalaron fuentes gubernamentales a Télam el fin de semana último, los planes de financiamiento serán de tres y seis cuotas.



En cuanto a la tasa, según trascendidos, el porcentaje que discuten la Secretaría de Comercio, las empresas y los bancos se ubica en torno al 77% nominal anual.



Comercio también tendrá a su cargo el análisis de “la evolución e impacto en los sectores productivos con el fin de decidir inclusiones o exclusiones”, apuntando al “crecimiento y fortalecimiento del mercado interno”.



La normativa aclara que la comercialización a través de Cuota Simple no está sujeta a la suscripción de las empresas a otros programas del Estado.



“Con el objetivo de propender a la simplificación del comercio y a la eficacia de la política a implementar, es pertinente establecer expresamente que el Programa Cuota Simple no podrá someterse a los lineamientos normativos de otro programa del Ministerio de Economía”, subrayan los considerandos.



En junio de 2023, la anterior administración nacional había establecido que las empresas que querían seguir ofreciendo sus productos en Ahora 12, tenían que firmar convenios a través del programa Precios Justos, el cual fue discontinuado por el actual gobierno.



Las negociaciones para poner en marcha el nuevo programa fueron puestas a principios de mes por el secretario de Comercio, Pablo Lavigne.





La importancia del Ahora 12

Hace dos semanas, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) - a través de una nota enviada al funcionario- solicitó la extensión de Ahora 12, que finaliza el 31 de enero próximo.



La entidad empresaria, en el escrito, señaló que los planes del programa "Ahora" han resultado "muy relevantes para fomentar el consumo y, por su intermedio, la producción nacional y el empleo".



En la misiva solicitó además la modificación de los plazos de acreditación para las ventas efectuadas con tarjetas de crédito, que actualmente es de 10 días hábiles para los comercios.



"En reiteradas oportunidades la CAC solicitó que el plazo de acreditación fuera fijado en 48 horas hábiles, para todo tamaño de empresa", recordó la entidad.



En la actualidad, el financiamiento cuenta con una Tasa Nominal Anual (TNA) de 82,50% para la compra con tarjetas de crédito de productos nacionales.

