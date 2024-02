Heller: “este proyecto es contrario al interés de las y los argentinos”

"Para Menem ‛todo lo que sea estatal será privatizado’. Macri dijo lo mismo y agregó: ‛Menem fue un gran reconstructor del país’, elogiando todas sus políticas de privatizaciones. El presidente Milei ha dicho exactamente lo mismo y hace unos días planteó: ‛todo lo que podamos pasar al sector privado lo vamos a hacer. No sé si genera ganancias o valor’”, sostuvoCarlos Heller, durante el debate en el recinto del proyecto conocido como “Ley Ómnibus”.

Luego de reseñar los conceptos del Presidente Milei en Davos, el legislador agregó: “Queda claro que se pretende beneficiar a las grandes corporaciones, ese es el espíritu que atraviesa tanto al DNU 70/23 como al proyecto Bases que estamos considerando en este momento”.

Durante su intervención, Heller aseguró también que “es una falsedad que eliminando las restricciones y abriendo los mercados va a venir la prosperidad. Lo que va a venir es mayor ganancia para un grupo reducido de grandes corporaciones de acá y del exterior que vienen por todas las riquezas que nuestro país tiene”.

Respecto de la búsqueda del “déficit cero” que plantea el gobierno nacional, el diputado subrayó: “al anunciar el retiro del paquete fiscal, el ministro Caputo dijo que el objetivo era poder aprobar el resto de la norma ya que lo más importante es la parte estructural de la ley ‛para cumplir con el déficit cero’ y dijo que ya que las medidas no se podían tomar por la vía de los ingresos se iban a tomar vía los recortes de los gastos”.

Heller detalló que “el déficit financiero de 2023 finalizó en el 6,1% del PBI, incidido con un 3,2% de intereses de la deuda, deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri”. “3,2% del 6,1% son principalmente intereses de la deuda”, puntualizó. Y en ese mismo sentido añadió: “El FMI estima una caída del 2,8% del PBI para este año. Si el PBI cae 2,8%, y teniendo en cuenta que la producción agropecuaria que había caído un 22% en el 2023 se va a recuperar, ¿cuánto va a tener que caer la industria? ¿Cuánto van a tener que caer la construcción, los servicios, para que se cierre con un 2,8% de caída del PBI?”

“No se puede aprobar esto. De ninguna manera. Si las empresas de servicios públicos se privatizan y ponen precios de mercado, las tarifas van a ser inaccesibles y mucha gente no va a poder tener luz, agua, gas, ni ninguno de los servicios esenciales”, enfatizó el legislador.

En lo referido al traspaso de facultades que persigue el gobierno para poder endeudarse sin pasar por el Congreso, Heller señaló: “la eliminación de las condiciones que se habían puesto para que se pueda acceder a una refinanciación me parecen lesivas para el interés nacional”.

En el cierre de su intervención, el diputado de Unión por la Patria manifestó: “Esto no se puede aprobar, por eso nuestro bloque ha decidido el rechazo total en general y en particular, porque no hay cosas rescatables, porque el contenido a lo largo y a lo ancho de todo este proyecto es contrario al interés de las y los argentinos”.