Ha trascendido...

... que en medio de la situación de extrema crisis que se está viviendo, en el peronismo no hay una conducción atractiva y firme, pero asoman con mucha solidez el ministro Katopodis y en igual nivel, el jefe comunal de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Luego, todos lo que tengan ambiciones deben dar ejemplo de gestión si realmente quieren recuperar al partido.

... que luego del regreso a la gestión del Intendente de Avellaneda, algunos funcionarios deberían pedir prestado el "manual de ordenar semáforos" de CABA, donde en las principales avenidas hay onda verde y no como en Avellaneda, Lanús, Lomas, etc., donde es imposible circular por el estado en rojo de los semáforos que cortan cada dos o tres cuadras, ¿Los funcionarios no se dan cuenta del caos de tránsito que esto genera?