El Gobierno redujo el envío de fondos y subsidios a las provincias tras frustrarse la ley "Bases"

"Se termina la plata para recitales de dudoso financiamiento, para organizaciones sociales y para el empleo militante. Si todos estamos haciendo un esfuerzo, entendemos que el esfuerzo también lo tienen que hacer los gobernadores", aseguró el vocero presidencial, Manuel Adorni, al anunciar la reducción en las partidas durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.



Las transferencias discrecionales

Adorni indicó que la decisión del presidente, Javier Milei, busca dotar de transparencia "un sistema que funcionaba en favor de la propia política", aunque aclaró que la Nación mantendrá el envío a los distritos de los recursos que habitualmente distribuye por medio de transferencias automáticas.



"Las cajas para hacer política se han terminado", sostuvo Adorni.



Las transferencias discrecionales que el Gobierno nacional gira a las provincias y la ciudad de Buenos Aires representan el 5,5% del total de los ingresos de los 24 distritos, aunque con una marcada dispersión entre ellos, según un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco sobre la base a datos del Ministerio de Economía y de los gobiernos provinciales.





Disminución del subsidio a empresas de transporte

La reducción casi total de esos fondos se conoció horas después de que el Gobierno anunciara una disminución del subsidio a las empresas prestatarias del servicio de transporte de pasajeros de jurisdicción nacional para, de ese modo, concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa, canalizando dicha asistencia a través del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).



La medida, confirmada por medio de un comunicado de la Secretaría de Transporte, contempla además la eliminación, a partir de este año, del Fondo Compensador del Interior, cuyas sumas también eran recibidas por empresas prestatarias de los servicios del resto del país, o sea, fuera del AMBA.



Ambas decisiones gubernamentales impactan en las finanzas de las provincias y se anunciaron dos días después de que el presidente Milei expresara su molestia con un grupo de gobernadores porque, indicó, los diputados que representan a las provincias en el Congreso Nacional no respaldaron con su voto el tratamiento en particular del proyecto de ley "Bases" tras haber recibido una aprobación en general.



"Esto guarda relación con el Pacto Fiscal que los gobernadores y el Gobierno nacional firmaron entre 2017 y 2018, en donde se comprometían a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales. El objetivo de todo esto es la equidad a lo largo y ancho del país", resaltó Adorni.

Las reacciones

Sin embargo, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, sostuvo que la eliminación de subsidios del transporte en las provincias "incumple", justamente, ese acuerdo fiscal y, por el contrario, mantiene "fuertes asimetrías entre el AMBA y el esto del país".



"Bienvenido el orden fiscal, pero debe ser equitativo", escribió Cornejo, dirigente del radicalismo, en su cuenta oficial de la plataforma X.

La eliminación de subsidios de transporte para el interior del país, sosteniendo los del AMBA, incumple el Pacto Fiscal de 2017. Se mantienen fuertes asimetrías entre el conurbano bonaerense y el resto del país. Bienvenido el orden fiscal, pero debe ser equitativo. pic.twitter.com/tSXFISF9Co — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) February 8, 2024

Otro mandatario de la UCR, el santafesino Maximiliano Pullaro, aseguró que a la provincia que gobierna "siempre la discriminaron" y, en esta ocasión, sufrirá la quita de unos "1.500 millones de pesos por mes, que era una partecita de los subsidios que daba Nación para sostener los de transporte".



Pullaro advirtió que no va "a permitir a ningún gobierno nacional" que aplique "más retenciones al campo y a la industria, porque eso -evaluó- atenta contra la generación de empleo y contra el crecimiento económico de muchas regiones de la Argentina, principalmente de Santa Fe".

"El Estado nacional pretende tener a los gobernadores de rodillas", consideró el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, y dejó abierta la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia "para defender el patrimonio" de la provincia ante las medidas tomadas por el Gobierno nacional.



"No creo que ningún gobernador deje de hacer lo mismo porque es algo que nos une", vaticinó el gobernador pampeano en declaraciones a Radio 10.



Ziliotto mencionó que la Nación tampoco está transfiriendo a las provincias el Fondo de Incentivo Docente, aunque dijo que no dejará de aplicar este beneficio a los educadores.



Al respecto, el gobierno bonaerense que encabeza Axel Kicillof informó que este miércoles fueron depositados los salarios correspondientes al mes de enero de los docentes bonaerenses, según el cronograma habitual, pese a que "el gobierno nacional no transfirió los fondos correspondientes" a los complementos nacionales.



Kicillof abonó los salarios "con recursos propios para evitar que se vea resentido el poder adquisitivo del salario" docente "en un contexto económico sumamente adverso y de gran incertidumbre".



Sin embargo, el gobierno bonaerense advirtió en un comunicado que a futuro "no podrá hacerse cargo de estos componentes salariales", que "son exclusiva responsabilidad y obligación del Gobierno nacional, y que, en el caso de un maestro de grado, llegan a explicar cerca del 10% del salario".



En tanto, el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, consideró, en declaraciones a Radio Perfil, que si la relación del Gobierno con las provincias "va a ser la que se viene advirtiendo a partir de declaraciones y conductas" del presidente Milei y algunos de sus funcionarios, se generará "una contrarréplica" por parte de los distritos.



"Si el Gobierno decidiera asfixiar a las provincias para que no puedan funcionar, considerando, entre otras cosas, que el 85% de los recursos presupuestarios que tienen se destina para solventar y financiar educación, seguridad y salud, lo que van a fundir son los sistemas públicos más importantes que tiene el Estado", evaluó.

TELAM