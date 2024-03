No hay forma de conocerse sin escarbar lo que fuimos. #HistoriasVivas es un viaje al pasado para entender/conocer el presente y, por qué no, el futuro. Galeano decía que estamos hechos de historias. Tan equivocado no estaba. Porque al fin y acabo, nosotros también seremos historias de alguien. Mejor que nos cuenten bien.

🗓️ Sábado 23/3

🕗 20hs.

📍 Sarandiarte Espacio Cultural, Salto 63.

🎭 En esta nueva edición participan: Ingrid Lukojc, Valeria Castelli, Facundo Dassieu, Marta Emilia Koslowski, Germán Gómez, Carolina Novak, Federico Pomi, Laura Redchuk, Daina Russo.

📇 Coordina: David Bogado

🎫 Entradas: En el Link.

https://panel.alternativateatral.com/obra88721-ciclo-historias-vivas-vol-7