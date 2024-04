Abril llegó con incrementos en las tarifas de diferentes servicios

Según los aumentos ya oficializados, el más duro de los incrementos que se harán sentir en la economía familiar, es el de las prepagas, que desde que Javier Milei liberó la fijación de las cuotas a través del DNI 70, aún vigente, no dejan de aumentar.

Para este mes de abril, el incremento de la medicina prepaga será de entre el 16 y 19%, según la empresa que se trate, que desde diciembre de 2023 cuando comenzó a aplicarse el Plan Motosierra, experimentaron fuertes aumentos: 40% en enero, 27% en febrero y 20% en marzo, lo que implica un acumulado en tres meses del 113 %, pero sumándole el incremento de abril, el aumento en estos cuatro meses de Milei, será de 153 %.

Por su parte la Secretaría de Transporte difundió que los precios de las tarifas en abril no subirán, aunque si aquellos usuarios del área metropolitana que no hayan registrado la tarjeta SUBE a su nombre, la tarifa será plana, es decir, sin el subsidio, por lo que a estos pasajeros no registrados, el boleto mínimo de colectivo que hoy es de $ 270, pasará a $ 429,30.

Para los no registrados que viajen en tren, el costo del pasaje más económico que es de $ 130 se irá a $ 260; con relación a colectivos de corta distancia, el tramo más largo costará hasta $ 589,54. En tanto que los subtes, por el momento la suba aún no se aplicó.

De todas formas, aquellos que aún no registraron la Sube, de igual forma podrán acceder al subsidio, dado que aún sigue abierta la posibilidad de hacer el trámite. Inicialmente, había previsto un incremento del 36,6% en el transporte, atado a la suba del IPC en el primer bimestre, pero finalmente se postergó.

Combustibles

Se espera un aumento en los precios de la nafta y el gasoil de al menos un 4% debido a un aumento en los impuestos que se habían congelado anteriormente. Se menciona que las petroleras también podrían aumentar los precios para compensar la devaluación mensual del peso frente al dólar. Las petroleras también aplicarían un incremento que compense la devaluación mensual del peso contra el dólar (+2% en el tipo de cambio oficial).

Subsidios

Después de haber postergado la suba de los servicios, el Gobierno decidió avanzar con la quita de subsidios en la factura de gas. En tal sentido, se prevé un ajuste que abarcará tanto el precio del gas en sí mismo, como en el transporte y distribución, aunque por ahora solo se conocen los detalles del primer caso. En los próximos días, el Gobierno debe definir las alzas en transporte y distribución y ahí se podrá ajustar el valor final del impacto en las boletas.

Incrementos diferenciados

La tarifa del gas en los hogares N1 (de altos ingresos) tendrán un incremento del 179%, de $ 33,09 a $ 92,33 por metro cúbico en Buenos Aires. Para usuarios no residenciales (comercio e industrias), la actualización es del 612%. En tanto, los hogares N2, (de ingresos bajos), tendrán un aumento del 154%.

Vital elemento

El agua, en abril, podría sufrir un aumento del 209% en el área metropolitana que controla Aysa, aunque la compleja ingeniería técnica para procesar la audiencia pública que se realizó días pasados podría postergarse el aumento para el mes de mayo.

Alquileres para vivienda

Los alquileres de vivienda convenidos entre julio de 2020 y el 17 de octubre de 2023 y están regidos por la ley 27.551, tienen un único ajuste anual determinado por un índice oficial. Para el caso de un alquiler cuyo contrato se firmó en marzo de 2023, con un monto mensual de $ 100.000, el incremento que correspondería aplicar, sería del 197,7%, es decir, se iría a $ 297.000 mensuales hasta marzo de 2025.

Colegios privados

En el ámbito porteño el aumento autorizado para abril, es del 9%, en tanto que el gobierno bonaerense aceptó una suba de 4,7% en las cuotas de los institutos que cuentan con subvención estatal, tanto jardines de infantes como primarios y secundarios de la Provincia de Buenos Aires.

Peajes

En abril, los peajes de rutas nacionales aumentarán un 200%. Con la actualización, la tarifa mínima en hora pico para los autos será de $900. El alza se aplicará una vez finalizado el trámite administrativo de consulta ciudadana, que arrancó el 19 de marzo y se cerrará el 17 de abril. El alza incluye para los tramos I al X a cargo de la empresa Corredores Viales S.A., que comprende las rutas nacionales de provincia de Buenos Aires. (InfoGEI)Ac