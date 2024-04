Kicillof y Ferraresi inauguraron el Centro Cultural Kirchner, de Isla Maciel

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, recibió al gobernador provincial Axel Kicillof para encabezar la inauguración del Centro Cultural Kirchner, ubicado dentro de la nueva urbanización del barrio Maciel, en el ex predio Alianza.



Luego de las palabras de la actriz Rita Cortese, quien sostuvo que “el arte no debe ser un adorno”, “el futuro no debe ser tierra arrasada”, y festejar que haya un “un CCK en CABA y ahora un segundo, en Avellaneda”, Ferraresi, agradeció a lxs artistas “por arriesgarse y comprometerse por una Argentina justa y solidaria”.





Durante su discurso, Jorge Ferraresi rememoró a su padre y se refirió a “la responsabilidad de dar continuidad histórica a la militancia de la transformación”. “Ese es el legado de los mejores 12 años de la historia argentina”, dijo sobre los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.



Asimismo, repasó el proceso de crecimiento en el barrio de Maciel. “Néstor vino cuando empezó esta urbanización”, recordó y sumó: “Después de la persecución política a CFK, su primer acto político fue acá en la Isla”.





Más adelante, sostuvo que “con muchos intendentes ayudamos a construir una gobernación distinta, de cercanía y defensa de cada bonaerense”. Y cerró: “Por más motosierra, no van a poder cortar las piernas con las que caminamos junto al pueblo y a las Madres”.



A su turno, el gobernador Kicillof dijo: “No van a poder borrar el recuerdo de Néstor Kirchner porque vive en el pueblo”. Y agregó: “Néstor vino a resolver la crisis provocada por las mismas políticas de Macri y Milei, nos hizo recuperar la autoestima como pueblo”.



En ese sentido, sostuvo: “Néstor aplicó medidas económicas que demostraron que la Argentina puede ser un país de futuro y progreso con industria nacional”.





“Para transformar este país y honrar la historia hay que tener las características de Néstor: coraje, audacia, lucidez, coherencia y entrega”, dijo y agregó: “Cuenten con nosotros para llevar adelante la defensa de la Provincia y la soberanía de nuestro país. Con calle y lucha vamos a conquistar el futuro”.



“Para reconocer los derechos a la educación, la salud, a la vivienda, y a la dignidad en la Provincia hay un Estado que trabaja con los intendentes”. Sobre la gestión de Ferraresi expresó: “Jorge, lo que haces en Avellaneda fue inspirador para lo que hicimos en la Provincia”.



El edificio inaugurado cuenta con 480 m2 cubiertos, distribuidos en 2 plantas y busca fomentar actividades y emprendimientos de interés cultural para esta comunidad. Tiene 3 aulas destinadas a talleres y un SUM en el cual funcionará la Escuela Municipal de Circo de Maciel. Además de cocina, comedor, núcleos sanitarios para personas con movilidad reducida y áreas administrativas.



Entre los talleres que se brindarán en el Centro, se destacan los de diseño de indumentaria, teatro, clown, batucada, guitarra, canto, mantenimiento de edificios, candombe, afrodanza y plástica para niños y niñas.



Por su parte, la Escuela de Circo, que cuenta con dos sedes en la ciudad, ofrece disciplinas como trapecio, tela, malabares, acrobacias, danzas y muchas más.



Participaron del acto la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, ministrxs del gabinete bonaerense: Cristina Álvarez Rodríguez; Andrés “Cuervo” Larroque, Gabriel Katopodis, Silvina Batakis, Pablo López, Walter Correa, Javier Rodríguez; Agustina Vila; intendentxs de La Matanza, Fernando Espinoza; de Ensenada, Mario Secco; de Florencio Varela, Andrés Watson; de Ituzaingó, Alberto Descalzo; de Berisso, Fabián Cagliardi; de La Plata, Julio Alak; la diputada Victoria Montenegro; el secretario general de ATE Capital, Daniel "Tano" Catalano; Roberto Baradel; Hugo Yaski;



Además, Rita Cortese, Cecilia Rossetto, Víctor Laplace, Cristina Banegas, Lidia Borda, Daniel Melingo, Luis Ziembrowski, Guillermo Marcos, entre otros artistas.