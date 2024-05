Daniel Aversa: «No podemos estar en otro lado que no sea la calle»

Hoy estamos viviendo en la Argentina hechos que se parecen a los que dieron origen a la conmemoración del 1 de mayo.

Escuchamos a un patrón devenido en diputado que dice abiertamente que un padre tiene la libertad de sacar a su hijo del colegio porque se necesita mano de obra esclava en la estancia, o a una canciller manifestar que los/as jubilados/as no necesitan préstamos porque se van a morir pronto

Vemos como el presidente de la nación se muestra duro con los/as trabajadores/as y sus representantes, celebra el despido de miles de compañeros/as estatales, pero marcha servil hasta Ushuaia para confirmarle a Estados Unidos que contarán con una base para militarizar la región. Además, asegura ante propios y extraños que la justicia social es la causante de todos los males.

Por eso estamos convencidos que no podemos estar en otro lado que no sea en la calle. Que, como pueblo que somos, debemos estar junto a estudiantes, trabajadores/as, desocupados/as y jubilados/as para decir que toda la sangre derramada no ha sido en vano, que no se pueden tirar 100 años de conquistas a la basura en 4 meses.

Los derechos se han ganado y fueron fruto de la lucha del movimiento obrero organizado, por eso este 1 de mayo nos encontrará en la calle, porque hacemos propias las palabras de Agustín Tosco “la única división que nosotros hacemos es entre los que luchan y los que se entregan”.

El mejor homenaje que podemos hacer a los trabajadores/as es seguir luchando por sus derechos