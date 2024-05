Reflexión para regresar al significado de la jornada en nuestra Patria

Por: Luis Silvio Carzoglio*

El Dia del Trabajo en la Argentina, otrora motivo de celebración para la única clase de hombres que existe en nuestra Patria, la de aquellos que trabajan, me viene a la memoria aquella Argentina que tuve el orgullo y satisfacción de haber vivido solo hace unas décadas atrás.

Un país líder de Latinoamérica, pleno en industrias que fabricaban desde alfileres hasta aviones a reacción, desde electrodomésticos, pasando por automóviles hasta llegar a barcos que distribuían nuestros productos por el mundo. Una tierra que no conocía la palabra indigencia, ni tampoco se hablaba de inclusión, pero si aquella omnicomprensiva de la de la Justicia Social, que abarcaba y comprendía todo aquello que hacia a la dignidad y bienestar de los que trabajaban en medio de un país con casi nulo desempleo, insignificante pobreza, que apostaba a la esperanza.

Todo con un Pueblo preparado para las grandes gestas, único en el mundo, noble, trabajador, solidario, pacifico (pero no pacifista). El hoy, en esta fecha especial para los argentinos, que debería ser de gozo, felicidad y orgullo para todos, nos enfrenta con una tierra pintada de gris, tristeza e incertidumbre, marcada por las disputas, divisiones y las miradas cortas de su dirigencia solo ensimismada en resguardar sus intereses individuales o de sector, con un país que, a la deriva, marcha sin contar con un Proyecto propio identificado con los intereses de sus habitantes.

Frente a ese panorama, en vísperas de poder aprobarse una ley que avasalla justamente derechos y conquistas de los trabajadores, persuadido de la grandeza de la gente, mi gente, solo resta pedirle humildemente a todos aquellos que se autotitulan dirigentes, desde la jerarquía que dicen ostentar, corresponsables de lo que hoy padece el Pueblo Argentino que, dejando de mirar hacia sus costados y hacia arriba, vuelvan sus miradas hacia abajo regresando a sus raíces y orígenes.

Así, se darán cuenta que, en mayor o menor medida, han desandado el camino que alguna vez abrazaron para llegar a donde hoy están justamente, gracias al Pueblo, que los bendijo con la posibilidad de conducirlo hacia un futuro mejor. La realidad nos indica que algo ha fallado. La Argentina de décadas atrás que antes describiéramos, ha dejado paso al hambre, la desindustrialización, la especulación, la marginación, y a un Pueblo huérfano de conducción librado a su suerte. Frente a ello, y como tantas veces he sostenido me pregunto si no habrá llegado la hora a la dirigencia de hacerse cargo de su clara responsabilidad en lo que hoy padecemos? No será momento de, a corazón abierto y sinceramente, pedir perdón a los dirigidos por los desaguisados cometidos en su perjuicio, transformándolos en conejillos de Indias de sus experimentos y víctimas de sus errores?

Grande sería la sorpresa de nuestros dirigentes si observaran la reacción de la gente ante una actitud como la que se pide a través de estas líneas. En silencio, el Pueblo aceptaría incondicionalmente de quienes, conscientes de sus errores, olvidos y mezquindades, se acercaran nuevamente para abrazarlo descendiendo a donde él se encuentra, triste y desesperanzado. Muchos sostendrán que esta mirada de la realidad sería imposible, tanto en cuanto a la actitud que se requiere a la dirigencia, como a la reacción del Pueblo ante la misma.

Sería bueno que este 1ro. de Mayo esta dirigencia diera un primer paso. Ese que exige humildad, grandeza, y patriotismo. Después de todo, no deben los dirigentes estar dotados de esas virtudes para ser tenidos como tales? Creo que vale la pena el intento...

Todo por la vuelta a un Dia del Trabajo en la Plaza de Mayo, con un Pueblo feliz de volver a conocer, a través de la realidad, qué es la Justicia Social....

Manos a la obra. Abrazo Argentino

*Dr. Luis Silvio Carzoglio, ex Juez de Garantías de Avellaneda.