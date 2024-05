Avellaneda | 2 may 2024 La CGT y las dos CTA movilizaron en el Día del Trabajador con la consigna “La Patria no se vende” 07:47 |Con la consigna “La Patria no se vende”, la concentración comenzó a las 10 de la mañana en la avenida Independencia y Defensa, para marchar hacia donde se encuentra el monumento al Trabajo.