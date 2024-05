"Menopausia Hot". María Cañizal presenta su libro

María Cañizal, antigua amiga de la casa, invita abiertamente a través del diario La Calle a la firma de ejemplares de su primer libro Menopausia Hot, publicado por Niña Pez Ediciones, que se llevará a cabo en La Feria Internacional del Libro, este sábado 4 de Mayo a las 19 hs en el Stand 226 del Pabellón Azul, en el centro Rural de exposiciones.

En palabras de la autora “El libro se trata de erotismo, al fin de cuentas. De encontrarnos con la sensualidad, lo que nos moviliza, nos calienta, nos enciende. La mía es sólo una mirada más, que ofrezco cual salto de fe por estar convencida de que cada situación lleva su luz y su sombra,

Enfrenté, sin buscarlo adrede y sin saberlo en el fondo, esos mandatos empequeñecedores, poco atractivos, carentes de cualquier belleza.

No sólo me niego, hasta de un modo infantil a eso, sino que no lo veo, no me lo creo.

Este libro es un intento de reponer argumentos a la altura que merecemos”.