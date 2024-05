Avellaneda | 6 may 2024 La ANSES aplaza una semana el pago de las pensiones No Contributivas 08:51 |La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha decidido aplazar una semana el pago de las Pensiones No Contributivas (PNC) en mayo. Inicialmente programadas para empezar entre el 1 y el 3 de mayo, para los documentos terminados en 0 y 1, ahora comenzarán el 9 de mayo, coincidiendo con el inicio del pago de las jubilaciones y pensiones. Aunque no se han dado a conocer los motivos de esta postergación, los beneficiarios deberán esperar una semana más para recibir sus pagos.