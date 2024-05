Jorge Ferraresi participó en el Plenario de Multisectoriales y de la Militancia

"Las medidas que toma un gobierno nacional que no tiene empatía por su pueblo y no ve la realidad, generan un impacto muy negativo y muchas necesidades en nuestra comunidad", expresó Ferraresi en sus redes sociales.



"Entendemos que el único Estado posible es el presente y no uno que sea desertor. Como dijo nuestro gobernador y compañero Axel Kicillof no vamos a aceptar el individualismo, la provincia de Buenos Aires no se salva sola. El federalismo es la base y punto de partida de la unidad nacional, subrayó seguidamente.

"No pasarán por encima de los derechos de la comunidad. Nuestro único pacto es con el pueblo y se demuestra gobernando", concluyó.