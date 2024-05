El Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, realizó duras manifestaciones contra el gobierno de Javier Milei y le pidió que chequee su salud mental

Dijo el Defensor del Pueblo de Avellaneda: “Desde su asunción al poder, hemos observado con alarma una serie de decisiones y políticas que considero gravemente perjudiciales para el bienestar y la cohesión de nuestra nación”

Daniel García, explicó sus palabras manifestando que: “en primer lugar, las políticas económicas implementadas por el presidente Milei han resultado en una severa desigualdad y precarización del empleo. Las medidas de ajuste y austeridad, lejos de fomentar el crecimiento económico sostenible, han empobrecido a las clases trabajadoras y a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Las reformas laborales y fiscales han favorecido desproporcionadamente a los sectores más ricos, aumentando la brecha de inequidad en el país. En conclusión, se vulneran los derechos del pueblo argentino”.

Asimismo, agregó García, la retórica agresiva y divisiva del presidente Milei ha contribuido a un clima de polarización y conflicto social. El discurso despectivo hacia las instituciones democráticas y los movimientos sociales no solo debilita la democracia, sino que también socava los esfuerzos por lograr una convivencia pacífica y respetuosa entre todos los argentinos.

Finalmente, el Defensor del Pueblo de Avellaneda, invitó al presidente Javier Milei a realizarse una evaluación psicológica y psiquiátrica, debe entender que es el presidente de la República Argentina y para ejercer su cargo, debe demostrar estabilidad mental. No puede comportarse como un desquiciado repartiendo insultos y juzgando a los que no piensan como él. Debe entender que no es un ser mesiánico, un enviado de las fuerzas divinas, que viene a salvar a los argentinos. Es solo un hombre que tuvo la suerte de ser electo para ocupar el cargo mas honrable al que pueda aspirar un ciudadano.

Daniel García

Defensor del Pueblo de Avellaneda