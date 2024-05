Senadores bonaerenses instan a que el ministerio de Capital Humano destribuya los alimentos almacenados

EL COMUNICADO:

Las y los senadores del bloque de Unión por la Patria Provincia de Buenos Aires manifestamos nuestro rechazo y profundo repudio ante el accionar del Ministerio de Capital Humano en relación al almacenamiento de cinco millones de kilos de alimentos en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo. Este alimento fue adquirido durante la gestión anterior, no fue repartido en más de cinco meses de gobierno y está en riesgo de pudrirse. Es indignante que tengan guardada esa cantidad de alimentos cuando un 50% de la población es pobre y un 18% indigente.

Asimismo, desde el Ejecutivo nacional aseguraron que dichos alimentos estaban destinados a situaciones de emergencias y catástrofes. No obstante (más allá de que esto no es así ya que dichos alimentos fueron conveniados para los comedores), no fueron distribuidos en ninguno de los temporales que azotaron nuestro país. Es el caso, por ejemplo, del temporal acontecido en Bahía Blanca que dejó 13 muertos en donde el presidente de la Nación no asistió a los bahienses de ninguna forma y en donde las respuestas vinieron únicamente de nuestro gobierno provincial.

Esta situación de desamparo debe indignarnos a todos por igual, más allá de toda bandera partidaria, es una cuestión de humanidad así como sostuvo el presidente del Episcopado Argentino, el Monseñor Oscar Ojea, quien pidió que los alimentos sean rápidamente entregados y, además, expresó: “nos preocupa que se vaya perdiendo la sensibilidad”. Es por esto que instamos a que el gobierno nacional presente de manera inmediata el plan de distribución de los alimentos tal como lo indica el fallo del juez Sebastián Casanello, impulsado a través de la denuncia penal del dirigente Juan Grabois.

Poder comer es un derecho básico fundamental, nada puede estar por encima del bienestar de los niños y niñas de nuestra Patria. El brutal avasallamiento del gobierno nacional sobre el pueblo argentino es inaceptable.