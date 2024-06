El Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, calificó al presidente Milei de “insano y mala persona”

García exigió acciones inmediatas para remediar ésta situación, responsabilizando al presidente Milei por su falta de liderazgo y empatía hacia quienes más lo necesitan.

Agregó García: “solo una mente insana puede vulnerar un derecho tan sensible como lo es el de no tener donde encontrar un plato de comida, mientras la mercadería se vence y pudre en galpones, esperando ser repartida a los comedores sociales.”

Finalmente, Daniel García dijo que no se tiene en cuenta, como afecta la falta de comida, especialmente en los niños, la desnutrición a la que los lleva, la cual no es solo física sino también mental. Un chico mal alimentado no es chico que pueda rendir en sus estudios, y educarse, para afrontar el futuro.

Daniel García - Defensor del Pueblo de Avellaneda