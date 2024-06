País | 5 jun 2024 SEGUROS MAS CAROS POR MENOS SERVICIOS El Gobierno no va a dar marcha atrás con la decisión sobre el servicio de grúas para los seguros de auto" 13:48 |El Gobierno ha confirmado que no se revertirá la decisión de modificar el servicio de grúas ofrecido por las compañías aseguradoras en todo el país y esta modificación implica que las aseguradoras ya no estarán obligadas a incluir servicios de remolque y auxilio mecánico en sus pólizas de seguros de automóviles.