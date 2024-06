"La Calle" y su misión periodística

En sus editoriales, Mariano Moreno se preguntaba: “¿Por qué se han de ocultar a las Provincias sus medidas relativas a solidar su unión, bajo nuevo sistema? ¿Por qué se les ha de tener ignorantes de las noticias prósperas o adversas que manifiesten el sucesivo estado de la Península?

Del mismo modo, valientes periodistas que sucedieron al creador de La Gazeta en el noble oficio del periodismo hicieron las mismas preguntas, y nada más contundente y con tanta vigencia como la frase que apareció en el primer editorial de La Calle cuando Don Adrián Alciro Santos, fundador del diario, donde señalaba: "La prensa solo refleja los elementos de la realidad palpitante con los borradores de la historia".

Ése fue el manual de conducta que llevamos como elemento fundamental a través de tantos años como editor responsable, donde he sido un militante del periodismo, como miembro de ADEPA Asociacion de entidades Periodisticas Argentinas y del Círculo de la Prensa de Avellaneda y Lanús, y cuando en muchas oportunidades debímos afrontar un camino de sinsabores y extremos riesgos, pero sin declinar nunca estas normas de conducta, informando con objetividad y manteniendo incólumes los principios éticos en defensa de las entidades de la República.

Nadie desconoce que existen solapadas restricciones al pensamiento libre y no escapó nunca a esto la prensa lugareña, por no ser la alfombra de los autoritarios en poder, pero con el reconocimientos de quienes son respetuosos de la prensa libre que, siendo la voz del pueblo, se reconoce y valora su función.

Fuimos firmes en momentos de intolerancia, en especial en los años aciagos que nos tocó vivir, donde no solo fuimos víctimas de amenazas, clausuras de talleres, acusaciones de incitar a la violencia, cuando solo expusimos el pensamiento de la sociedad, frente al despotismo. Pero nada nos detuvo. No nos rendimos y con la firmeza de la pluma, solo alzamos la voz para respaldar nuestra independencia de opinión, que no era otra que la de los vecinos, entidades fomentistas y algunos dirigentes que no temían a las represalias de los antidemocráticos.

Después de 77 años de vida periodística, nuestro medio solo pudo mantener su vigencia por gozar con el respeto y apoyo de nuestros vecinos, lectores, avisadores, dirigentes y funcionarios. A todos agradecemos ese apoyo y respeto que evidencia que llevan junto a su personalidad, la camiseta de La Calle. Con este apoyo, seguiremos adelante por ser el único diario que sobrevivió en la zona frente a diversas circunstancias.

La sociedad argentina atraviesa hoy durísimas batallas, a las cuales el periodismo debe acompañar y esclarecer. A sabiendas de lo difícil que resulta ser periodista independiente en estos momentos, saludamos a nuestros colegas de los medios locales que transitan este duro pero hermoso camino de comunicar la verdad.

N.L.S.