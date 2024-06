País | 11 jun 2024 MARTÍN MENEM NO LE CURSÓ LA INVITACIÓN Pettovello no asistirá al Congreso a explicar escándalo por los alimentos no distribuídos 11:28 |La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no asistirá este martes ante la comisión de Salud Pública del Congreso para exponer sobre el escándalo por la no distribución de alimentos como consecuencia de que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no le cursó la invitación, lo que generó la queja del bloque de UxP.