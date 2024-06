Condenaron a Juan Darthes a seis años de prisión por abuso sexual a Thelma Fardin

“Esta sentencia tiene que ser un mensaje de esperanza para todas esas personas que hoy todavía están sufriendo algún tipo de abuso”, aseveró Fardin durante una conferencia de prensa que brindó en la sede de Amnistía Internacional Argentina, acompañada de la directora adjunta de la organización, Paola García Rey; y los abogados Carla Andrade Junqueira (abogada de Thelma ante la justicia brasileña) y Martín Arias Duval (abogado ante la justicia argentina).

Juan Darthés fue denunciado en diciembre de 2018 por Thelma Fardin, quien contó que fue abusada sexualmente en Nicaragua durante una gira de la novela argentina “Patito Feo”, cuando era menor de edad: el actor tenía 45 años y ella 16.

Luego de que el tribunal brasileño confirmara, en segunda instancia, la culpabilidad de Juan Darthés en el juicio por violación contra Thelma Fardin, en representación de Amnistía Internacional, Paola García Rey destacó que “esta decisión es un paso firme en la construcción de una justicia que condena la violencia sexual hacia las infancias y la violencia de género, y, con ello, una señal para las niñas y mujeres de Latinoamérica, de que pueden confiar en el sistema de administración de justicia y animarse a denunciar”.

Por su parte, Fardin reconoció que “la verdad que éste es un escenario para el que casi no estaba preparada porque había perdido la esperanza y la fe en la justicia”, luego de que en mayo del año pasado un juez de primera instancia había absuelto a Darthés tras considerar que no había prueba suficiente que probara la violación en 2009. Entonces, la sentencia fue apelada y un año después se logró revertir el fallo.

“Lamentablemente a pesar de que hoy mi caso tuvo justicia, no es la realidad de la mayoría de los casos y por eso hoy esta sentencia tiene que ser un mensaje de esperanza para todas esas personas que todavía están sufriendo algún tipo de abuso. Tiene que ser una esperanza para que aunque piensen que es muy difícil, que la persona a la que tienen que denunciar es muy poderosa, que tiene muchas herramientas, hay una posibilidad de reparación. Y sobre todo hay una posibilidad de reparación que nos involucra a todos como sociedad, que es la que tenemos que seguir construyendo todos desde la empatía”, subrayó la actriz, durante la conferencia.

Y subrayó: “Si alguien que está al lado tuyo elige contarte su dolor, empatizá, no le preguntes por qué tardó en hablar, por qué no lo pudo decir antes. La justicia también la tenemos que construir cada uno de nosotros y tenemos una responsabilidad en ese sentido”.

“Si alguna vez pensé en bajar los brazos, para mí el nivel de apoyo y la importancia de que mi voz fuera la voz de muchas otras, me llevaba a sentir la responsabilidad de seguir adelante. Y también en esa línea quiero decir que, a pesar de que hoy yo conseguí justicia, no me olvido de todas esas otras que todavía no consiguieron justicia, o que están sufriendo violencia, y sigo disponible para todas esas personas”, concluyó Fardin.